ગોપાલ ઈટાલિયા AAPને ગુજરાતમાં ઊભી થવા દેશે નહીં- રાજુ કરપડા

Viral Raval | Feb 12, 2026, 01:40 PM IST

આમ આદમી પાર્ટીના તમામ હોદ્દાઓ પરથી રાજીનામું આપી દેનારા રાજુ કરપડાએ મીડિયા સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે ખેડૂતો માટે કામ થાય એ  કામ રાજુ કરપડાનું હતું. ખેડૂતોના નામે રાજનીતિ થાય એ કામ નહતું. આવનારા સમયમાં બિનરાજકીય રીતે  ખેડૂતોના કામ કરીશ. તેમણે કહ્યું કે જેલમાં હતો ત્યારે ખેડૂતો માટે આપ છોડવાનો નિર્ણય લઈ લીધો હતો. અહીંની વાત તમે કેજરીવાલના સંપર્કમાં જાઓ છો, અહીંની વાસ્તવિકતા કેજરીવાલ સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરો છો ત્યારે તમને પાર્ટીમાંથી સાઈડ  કરવા માટે કાં તો તમને લાંબા સમય સુધી કોઈ કેસમાં ફસાવવાનું ષડયંત્ર થાય છે જે બે લોકોના મે નામ આપ્યા છે. જેમાં ગોપાલ ઈટાલિયા અને સોરઠિયાનું નામ આપ્યું છે. 

