રાજુ કરપડાનું રાજીનામું, ઈસુદાન ગઢવીએ કહ્યું- ભાજપ હંમેશા કોશિશ કરે છે કે લીડરો તૂટે

Viral Raval | Feb 11, 2026, 01:53 PM IST

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પહેલા આમ આદમી પાર્ટીને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. ખેડૂત નેતા અને આપ કિસાન મોરચા પ્રમુખ રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપી દીધુ. આ અંગે ઈસુદાન ગઢવીની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતોને AAP અને તેના લીડરોથી ખુબ ઉમ્મીદ છે. અમે ખુબ સંઘર્ષમાંથી ઉભા થયેલા છીએ.  ભાજપ હંમેશા કોશિશ કરે છે કે લીડરો તૂટે, તેમને સામ, દામ, દંડ ભેદથી હેરાન કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે. રાજુભાઈ સાથે શું થયું તે હજુ ખબર નથી. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.

