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VIDEO : રાંચીમાં વિદ્યાર્થીઓનો જોરદાર હોબાળો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ; કાંટાળા તારથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 10, 2026, 01:20 PM|Updated: Aug 10, 2026, 01:23 PM

૧૪મી JPSC પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓ સામે વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન ચાલુ છે. ગઈકાલે, સતત ત્રીજા દિવસે (૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬) રાજ્ય સરકાર અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વાટાઘાટો થઈ હતી. આ બેઠકમાં વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ પર ચર્ચા થઈ હતી. સરકારે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની કેટલીક માંગણીઓ સ્વીકારી હતી. જોકે, આ મામલાની CBI તપાસની માંગણી પર કોઈ સર્વસંમતિ થઈ ન હતી. અધ્યક્ષના રાજીનામા બાદ, રાજ્યપાલે JPSCના બાકીના ત્રણ સભ્યોના રાજીનામા પણ સ્વીકાર્યા હતા. દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓ આજે ૧૦ ઓગસ્ટે JPSC અને JSSC મુદ્દાઓ પર વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવાની યોજના બનાવી

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