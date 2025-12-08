हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
પોલીસકર્મી પર હુમલો કરી ભાગનારા દુષ્કર્મના આરોપીને પગમાં ગોળી મારી, Video
Viral Raval
|
Dec 08, 2025, 04:05 PM IST
Rape accused attacks police constable in ahmedabad
More Videos
02:34
u
સુરત: વરાછામાં વૃદ્ધા સાથે અશોભનીય વર્તન કરનારા દબાણ ખાતાના અધિકારી સામે પગલાં લેવાશે
03:53
u
ચૈતર વસાવાએ સાંસદ મનસુખ વસાવા પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, Video
04:10
u
રાજકોટ: ચકડોળમાં લોકો બેઠા હતા અને ઓપરેટર ઘર ભેગો થઈ ગયો, Video
01:25
u
ટ્રમ્પ પ્રશાસને વર્ક પરમિટના નિયમોમાં કર્યો ધરખમ ફેરફાર, ભારતીયોને થશે અસર
01:18
u
ગુજરાતમાં દારૂબંધી જરૂરી, દારૂબંધી છે એટલે આપણી દીકરીઓ સુરક્ષિત છે- આનંદીબેન પટેલ
01:12
u
અરવિંદ કેજરીવાલનું મોટું નિવેદન, 'ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ-દારૂનું ચલણ ખુબ વધ્યું છે'
00:34
u
ગુજરાતમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ હવે AAP સામે એકજૂથ થઈને લડી રહ્યા છે- કેજરીવાલ
05:23
u
અમદાવાદ: ડેમેજ સુભાષ બ્રિજના કેટલાક ચોંકાવનારા ફોટા સામે આવ્યા, જુઓ Video
04:18
u
ભાજપે જિજ્ઞેશ મેવાણીને રીલ્સબાજ ધારાસભ્ય ગણવ્યા, જાણો શું કહ્યું?
09:41
u
ગુજરાતનો દારૂનો મુદ્દો ફરી સંસદમાં ગૂંજ્યો, દીવ-દમણ સાંસદે કહ્યું- દારૂ પીવાની છૂટ આપવી જોઈએ
Trending news
Sagar Kulkarni
આ બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં ફટકારી સૌથી ઝડપી બેવડી સદી, 56 બોલમાં બનાવ્યા 219 રન
traffic alert
અમદાવાદના ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાષ બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર : હજી વધુ દિવસ બ્રિજ બંધ રહેશે
Indigo Refund
ઈન્ડિગોએ અત્યાર સુધી યાત્રીકોને 827 કરોડ રૂપિયા રિફંડ કર્યા, આજે 500થી વધુ ઉડાનો રદ
starlink plan in india
એલન મસ્કની સ્ટારલિંકે ભારતમાં રિચાર્જ પ્લાનની કરી જાહેરાત, આપશે 30 દિવસ મફત ટ્રાયલ
8th Pay Commission
DA નું બેઝિકમાં મર્જર નહીં છતાં શૂન્ય થઈ શકે છે મોંઘવારી ભથ્થું! જાણો વિગત
Gold rate
શું સોનું ખરીદનારાઓને 2026માં લોટરી લાગશે? રિટર્ન કેટલું મળશે, એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે
Rohit Sharma
રોહિત-વિરાટ હવે ક્યારે જોવા મળશે એક્શનમાં? વર્લ્ડ કપ પહેલા આવું છે ભારતનું શેડ્યૂલ
Mission Bengal
શું ભાજપે બંગાળ ચૂંટણી પર કામ શરૂ કરી દીધુ? 6 પોઈન્ટ્સમાં સમજો આખી વાત
Agriculture
આ શાકભાજીની ખેતી કરી માલામાલ થયો ખેડૂત, એક એકરમાં કરી ₹5 લાખની કમાણી
cricket record
4 સદી, 62 અડધી સદી અને 10,000 રન... આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેને રચ્યો ઇતિહાસ