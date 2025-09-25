દહેગામ કોમી વિવાદ અંગે કચ્છના યોગી દેવનાથ બાપુની આવી પ્રતિક્રિયા, જુઓ VIDEO
ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના બહિયલ ગામે બે કોમ વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો હતો. સોશ્યલ મીડિયા પર આઈ લવ મોહમ્મદ અને મહાદેવના સ્ટેટસ સામે વિવાદ થયો. જે ઉગ્ર બનતા મોડી રાત્રે બંને કોમ વચ્ચે બબાલ મચી હતી. નવરાત્રી મંડપમાં ચાલી રહેલા ગરબા દરમિયાન પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો. લોકોમાં અફરાતફરી મચી હતી. આ ઉપરાંત દુકાનોમાં તોડફોડ અને આગ ચાંપી દેવાઈ. આ ઘટનાને વખોડતા કચ્છના યોગી દેવનાથ બાપુનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે કડક સજા અને પગલાઓ ભરવાની માંગ કરી. જુઓ વીડિયો