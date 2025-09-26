VIDEO: બહિયલ હિંસાના 5 આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર, 61ને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલાયા
ગાંધીનગરના બહિયલમાં થયેલ હુમલાઓ અને પથ્થરમારા બાદ પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. 300થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે હવે આ મામલે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. બહિયલના પૂર્વ સરપંચ કાલુ મલેકની સંડોવણી હોય તેવું બહાર આવ્યું છે. કુલ 200 લોકોના ટોળા સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરાયા અને 7 દિવસના રિમાન્ડ માગવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 5 ના મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને અન્યને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં ધકેલાયા.