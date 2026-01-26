રાજ્યભરમાં માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી, માર્ચ પાસ્ટ, પરેડ, ટેબ્લો, દિલધડક સ્ટંટ પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા
Republic Day celebrated: રાજ્યભરમાં પ્રજાસત્તાક પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી. રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રીએ થરાદમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. જ્યાં રાજ્યપાલના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું. થરાદના મલુપુર પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ ધ્વજવંદન કરીને રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી અર્પણ કરી. સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી ધ્વજવંદન સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ અમદાવાદના મકરબા પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે ધ્વજવંદન કર્યું. હર્ષ સંઘવી ધ્વજવંદન કરી સલામી આપી પરેડનુ નિરીક્ષણ પણ કર્યું હતું. થરાદમાં બાળકોએ દેશભક્તિના કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા. સાથે જ માર્ચ પાસ્ટ, પરેડ, ટેબ્લો, દિલધડક સ્ટંટ પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા. તો અમદાવાદ જિલ્લા પોલીસે આ વખતે પહેલી વાર સાયબર ફ્રોડ, ડ્રગ્સથી દૂર રહેવા અંગે જાગૃતિ ફેલાવતા ટેબ્લો પણ રાખ્યા હતા. અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓએ લોક નૃત્ય પણ કર્યું.