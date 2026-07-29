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રાહુલે ગૃહમંત્રીનું નામ લેતા લોકસભામાં હંગામો, રિજીજૂએ કહ્યું- શબ્દો પાછા ખેંચો અથવા માફી માંગો
રાહુલે ગૃહમંત્રીનું નામ લેતા લોકસભામાં હંગામો, રિજીજૂએ કહ્યું- શબ્દો પાછા ખેંચો અથવા માફી માંગો
Written By
Viral Raval
Published: Jul 29, 2026, 04:00 PM
|
Updated: Jul 29, 2026, 04:00 PM
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Rijiju to rahul gandhi withdraw the words or apologize
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