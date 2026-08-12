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વડોદરામાં ૩૦૦ કરોડની જમીન કૌભાંડનો ધડાકો: ખોટા જન્મ પ્રમાણપત્રથી વિદેશીઓને બનાવાયા નકલી ખેડૂત, અમિત ચાવડાના ગંભીર આક્ષેપ

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 12, 2026, 02:20 PM|Updated: Aug 12, 2026, 02:23 PM
Rs 300 Crore Land Scam Exposed in Vadodara: Fake Farmers Created via Forged Birth Certificates, Alleges Amit Chavda

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