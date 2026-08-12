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વડોદરામાં ૩૦૦ કરોડની જમીન કૌભાંડનો ધડાકો: ખોટા જન્મ પ્રમાણપત્રથી વિદેશીઓને બનાવાયા નકલી ખેડૂત, અમિત ચાવડાના ગંભીર આક્ષેપ
વડોદરામાં ૩૦૦ કરોડની જમીન કૌભાંડનો ધડાકો: ખોટા જન્મ પ્રમાણપત્રથી વિદેશીઓને બનાવાયા નકલી ખેડૂત, અમિત ચાવડાના ગંભીર આક્ષેપ
Written By
Karan Rajput
Published: Aug 12, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 02:23 PM
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Rs 300 Crore Land Scam Exposed in Vadodara: Fake Farmers Created via Forged Birth Certificates, Alleges Amit Chavda
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