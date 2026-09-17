/નરેન્દ્ર મોદીના જીવનમાં RSSએ શિસ્ત, સંગઠન અને વિચારધારાનો પાયો નાખ્યો, Video

સંઘર્ષમાંથી સંકલ્પ સુધીની કહાની..સાહસ, શિસ્ત અને અથાક પરિશ્રમનું બીજું નામ નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી. એક સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા નરેન્દ્ર મોદીના જીવનમાં બાળપણથી જ જવાબદારી હતી. પરંતુ તેમની રાજકીય ઘડતરયાત્રાનો એક મહત્વનો અધ્યાય શરૂ થયો, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સાથેના જોડાણથી.....
મહત્વનો અધ્યાય શરૂ થયો, RSS સાથેના જોડાણથી
નાની ઉંમરે જ તેઓ વડનગરની સંઘ શાખામાં જવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં બાળ સ્વયંસેવક તરીકે જોડાયેલા નરેન્દ્ર મોદીએ શિસ્ત, સંગઠન અને સામાજિક જવાબદારીના પાઠ શીખ્યા....આ સમય દરમિયાન તેમના જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ પ્રભાવ પડ્યો સંઘના વરિષ્ઠ પ્રચારક લક્ષ્મણરાવ ઇનામદારનો...જેઓ વકીલ સાહેબ