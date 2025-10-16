हिन्दी
કેબિનેટ વિસ્તરણ મુદ્દે ઋષિકેશ પટેલનું Z 24 Kalak પર મોટું નિવેદન, જુઓ Video
Viral Raval
|
Oct 16, 2025, 01:05 PM IST
Rushikesh Patel exclusive talk with z 24 kalak over cabinet expansion
Trending news
Ajay Devgn
અજય દેવગનની અપકમિંગ ધાંસૂ ફિલ્મો, જાણો 'દ્રશ્યમ 3' અને 'ગોલમાલ 5' ક્યારે થશે રિલીઝ
Diwali 2025
Diwali Puja Muhurt : દિવાળી પર પ્રદોષ કાળમાં લક્ષ્મી પૂજા કરવાથી મળે છે અનેકગણું ફળ
India vs Australia
ભારત vs ઓસ્ટ્રેલિયા ODI મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ? નોંધી લો સમય
Gujarat Cabinet expansion
બપોરે 3 વાગે નવા જૂનીના એંધાણ! રાત્રે 9 વાગ્યે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ રાજ્યપાલને મળશે
Gardening Tips
Gardening Tips: ઘરે કુંડામાં અળવીના મોટા મોટા પાન ઉગાડવાની રીત
donald trump
ભારત રશિયા પાસેથી તેલ નહીં ખરીદે...ટ્રમ્પના નિવેદન પર મોદી સરકારે શું આપ્યો જવાબ ?
Vikram Samvat 2082
શું ખતરાઓથી ભરેલું રહેશે નવું વર્ષ વિક્રમ સંવત 2082? જોવા મળશે અશુભ યોગની અસર
Gujarat Cabinet expansion
મંત્રી મંડળના વિસ્તરણ પર EXCLUSIVE સમાચાર;કાલે CM સિવાય તમામ મંત્રી નવેસરથી શપથ લેશે
Virat Kohli
નિવૃત્તિની અટકળો વચ્ચે વિરાટ કોહલીએ તોડ્યું મૌન, સોશિયલ મીડિયા પર કરી પોસ્ટ
pakistan
અફઘાનિસ્તાન ભારત માટે પ્રોક્સી વોર લડી રહ્યું છે? પાકિસ્તાનના રક્ષામંત્રીનો દાવો