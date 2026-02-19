ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ભારતની રશિયન ઓઈલની ખરીદી મુદ્દે રશિયાનું મોટું નિવેદન, ટ્રમ્પને ઝટકો લાગશે

Viral Raval | Feb 19, 2026, 01:14 PM IST

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ થઈ ત્યારે અમેરિકાએ એવું કહ્યું હતું કે ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી બંધ કરશે. કારણ કે અમેરિકા દ્વારા ભારત પર રશિયન ઓઈલની ખરીદી મુદ્દે જે વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાગ્યો હતો તે હટાવી લેવાયો. પરંતુ અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ વચ્ચે રશિયાએ હવે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

રશિયાએ કહ્યું કે ભારતે રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી બંધ કરી નથી. અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ બાદ રશિયાએ આ માહિતી આપી. રશિયાએ અમેરિકા પર ઓઈલની ખરીદી કરતા દેશોને રોકવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો હતો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

