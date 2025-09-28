VIDEO: વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે વૈશ્વિક મંચ પરથી પાકિસ્તાન પર કર્યા પ્રહાર! જુઓ યુએનમાં શું અપીલ કરી
ન્યૂયોર્ક: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના 80માં સત્રમાં વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે પાકિસ્તાન પર આકરા પ્રહાર કર્યા. નિશાન સાધતા કહ્યું કે ભારત આઝાદી પછીથી આતંકવાદનો સામનો કરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન આતંકવાદનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. ઉદ્યોગોની જેમ તે દેશમાં આતંકવાદની ફેક્ટરી ધમધમે છે જેના જાહેરમાં વખાણ પણ કરવામાં આવે છે. આતંકવાદને મળતાં નાણાં અને સહાયને તેમણે વખોડી અને આતંકવાદ દૂર કરવા ઈકો સિસ્ટમ પર દબાણ કરવા પણ અપીલ કરી, જુઓ video