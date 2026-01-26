આવતીકાલે વહેલી સવારે ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન, અનેક સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનો રહેશે હાજર
Thakor samaj sammelan: ગાંધીનગરમાં ઠાકોર સમાજના સંમેલનની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. આવતીકાલે વહેલી સવારે 3 વાગ્યે આ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સામાજીક અને શૈક્ષણિક સુધારણા માટે આ સંમેલન મળી રહ્યું છે. જેમાં સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેવાના છે. સામાજિક રીતિ રિવાજો મામલે આ સંમેલનમાં મંથન કરવામાં આવશે. સાથે જ ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાનો વ્યાપ વધારવા અને વધુ સક્રીય કરવા બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવશે. રામકથા મેદાનમાં આયોજિત આ સંમેલનને અભ્યુદય સંમેલન નામ આપવામાં આવ્યું છે.