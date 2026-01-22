ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

કાળજું કંપી ઉઠે તેવી ઘટના, સ્કૂલ બસના ડ્રાઈવરે 5 વર્ષના માસુમ સાથે કર્યું દુષ્કર્મ

Dipti Savant| Jan 22, 2026, 09:35 PM IST
school bus driver rape with girl student in vinchiya rajkot

