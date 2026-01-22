हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
કાળજું કંપી ઉઠે તેવી ઘટના, સ્કૂલ બસના ડ્રાઈવરે 5 વર્ષના માસુમ સાથે કર્યું દુષ્કર્મ
Dipti Savant
|
Jan 22, 2026, 09:35 PM IST
school bus driver rape with girl student in vinchiya rajkot
More Videos
02:07
u
ગુજરાતના 2 IAS અધિકારીઓની બદલીનો ગાંધીનગરથી આદેશ છુટ્યો
01:48
u
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાની એક નાની ભૂલ અને જિંદગીભરનો પસ્તાવો... ગુજરાતના એક પ્રતિષ્ઠિત પરિવારની ઘટનાએ સૌને સ્તબ્ધ કર્યા
01:18
u
બેલારૂસમાં ફસાયેલી નરસારીની મહિલા વતન પરત ફરશે, પરિવારે લીધો રાહતનો શ્વાસ
01:18
u
આ વિસ્તારમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે પડી શકે છે વરસાદ, હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
01:07
u
J&K: ડોડામાં સેનાનું વાહન ખીણમાં પડ્યું, 10 જવાન શહીદ થયા
05:16
u
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાએ મોત વ્હાલું કરતા પહેલા પરેશ પટેલ સાથે કરી હતી વાત, જાણો વિગતો
09:12
u
પત્નીના મોત બાદ શક્તિસિંહના ભત્રીજાએ પણ આપઘાત કર્યો, પોલીસે ઘટના અંગે જણાવી હકીકત
02:05
u
અમદાવાદના શીલજ વિસ્તારમાં શ્વાને મહિલા પર કર્યો હુમલો, ઘટનાના CCTV આવ્યા સામે
00:43
u
અમદાવાદ : આખરે સારંગપુરની 70 વર્ષ જૂની ટાંકી તોડી પાડવામાં આવી, જુઓ Video
01:12
u
અમદાવાદના એ NRI ટાવરમાં શું થયું હતું? 108ની ઈમરજન્સી ટીમે જણાવી ચોંકાવનારી વાતો
Trending news
Narmada
ડેડીયાપાડા TDO ના લગ્નજીવનમાં તિરાડ, પત્નીને મારઝૂડ કરી 50 લાખ દહેજ માંગ્યાનો આક્ષેપ
India World's Largest Economy
ભારત બનશે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા, ચીન-અમેરિકા છોડશે પાછળ; ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી
EPFO New Update
EPFOની મોટી તૈયારી, PF ખાતાધારકો માટે બદલાવા જઈ રહ્યું છે ઘણુ બધુ
weather update
રાતે 10 વાગ્યા સુધી આ જિલ્લાઓમાં આવશે વરસાદ : આગામી ત્રણ કલાકની હવામાન વિભાગની આગાહી
himanta biswa sarma claims victim of rahul priyanka rift congress internal conflict
રાહુલ-પ્રિયંકા ગાંધી વચ્ચેના ઝઘડાનો હું શિકાર બન્યો, ભાઈ-બહેન પર આ CMનો મોટો દાવો
Social Media Ban for Minors
16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે મોટા ઝટકો! આ રાજ્યમાં લાગશે સોશિયલ મીડિયા પર 'તાળું'
railway update
પશ્ચિમ રેલવેના 3 મોટા અપડેટ : કર્ણાવતી એક્સપ્રેસના ટર્મિનલ સ્ટેશનમાં કરાયા ફેરફાર
Cricket
બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનનો 40 કરોડનો વહીવટ કોને મળશે? સત્તા માટે બે જુથનું સમાધાન
Vastu Shastra
પ્રભાવશાળી વાસ્તુ ટીપ્સ, ઘરમાં હંમેશા રહેશે ધન, આ વાસ્તુ નિયમ અનુસાર સજાવો ઘર
US Greenland Controversy
ગ્રીનલેન્ડ પર રાતોરાત ટ્રમ્પનો યુ-ટર્ન, ભારતના આ દાવથી અમેરિકાની સિટ્ટી-પિટ્ટી ગુમ