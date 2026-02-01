ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

નાણામંત્રીની બજેટ સ્પીચ વચ્ચે જ શેરબજારમાં કડાકો, રોકાણકારોએ કરોડો ગુમાવ્યા

Dipti Savant| Feb 01, 2026, 01:03 PM IST

નાણામંત્રીની બજેટ સ્પીચ વચ્ચે જ શેરબજારમાં મોટો કડાકો થયો છે. સેન્સેક્સ ઈન્ડેક્સમાં 750 પોઈન્ટ તૂટ્યો છે, તો નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 250 પોઈન્ટ તૂટ્યો હતો. બેંક નિફ્ટી 740 અને નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 1200 પોઈન્ટ તૂટ્યો હતો. 

નાણામંત્રી નિર્મલા સિતારમણે લોકસભામાં બજેટ રજૂ કર્યું. આ વર્ષનું બજેટ 'યુવાશક્તિ'થી પ્રેરિત છે. જેમાં 6 મોટા ક્ષેત્રો પર સરકારનું ફોકસ કરાયં છે. ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર, ઉદ્યોગો, શહેરી વિકાસ જેવા મુદ્દાને આવરી લેવાયા છે. લોથલ-ધોળાવિરા સહિતની 15 વિરાસતોનો વિકાસ કરાશે. જામનગરમાં આયુર્વેદિક મેડિકલ સેન્ટર સ્થપાશે. તો કેન્સરની દવા અને ડાયાબિટીસની દવા સસ્તી થશે. CNG અને બાયોગેસ હજુ સસ્તુ થશે. સોલાર સંબંધિત વસ્તુઓ અને બેટરી સસ્તી થશે. બિડી અને વિદેશ યાત્રા સસ્તી થશે. કાપડ અને પગરખા સસ્તા થશે. 

