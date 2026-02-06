VIDEO: સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ફરી મારામારી; 4 વિદ્યાર્થીઓ બાથરૂમમાં બાખડ્યા, બ્લેડનો ઉપયોગ
Ahmedabad School News: અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલ ફરી એક વખત વિધાર્થી વિધાર્થીઓ નો વિવાદ સામે આવ્યો છે. સ્કૂલમાં ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીને 3 વિદ્યાર્થીઓએ મારમારી કરી અને શર્ટના બટન બ્લેડથી તોડી નાખ્યા છે. ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે આ કેસ નોંધાયો છે.
ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થી મોનીટર હોવાથી અન્ય વિદ્યાર્થીઓને લાઇનમાં આવવા કહ્યું હતું. જેમાં માર મારનાર વિધાર્થીઓને માઠું લાગતા જેની અદાવત રાખીને ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ એક વિદ્યાર્થીને ધમકી આપીને મારમાર્યો છે. મહત્વનું છે કે સેવેન્થ ડે સ્કૂલની વહીવટ સરકાર હસ્તક છે છતાં આ પ્રકારની ઘટના બની છે.
ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના પિતાએ ત્રણ વિધાર્થીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે અને ખોખરા પોલીસે અન્ય વિધાર્થીઓ સહિત ના લોકો ના નિવેદન અને સીસી ટીવી ના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.