/આકાશી આફતથી સુરતમાં ગંભીર સ્થિતિ, 9 લોકોના મોત અને 3 ઘાયલ

હાલમાં ગુજરાત રાજ્યમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. રાજ્યભરમાં જાણે મેઘરાજાએ 'ફૂલ ફોર્મ'માં બેટિંગ શરૂ કરી હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી, રાજ્યનો લગભગ દરેક ખૂણો વરસાદી પાણીમાં તરબોળ થયો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત વરસી રહેલા વરસાદે અનેક વિસ્તારોમાં 'જળતાંડવ' જેવી પરિસ્થિતિ પેદા કરી દીધી છે, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવન ભારે પ્રભાવિત થયું છે અને લોકોની મુશ્કેલીઓમાં અનેકગણો વધારો થયો છે.
આકાશી આફતથી ડાયમંડ સિટી સુરતમાં ગંભીર સ્થિતિ થઈ