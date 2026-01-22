ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાની એક નાની ભૂલ અને જિંદગીભરનો પસ્તાવો... ગુજરાતના એક પ્રતિષ્ઠિત પરિવારની ઘટનાએ સૌને સ્તબ્ધ કર્યા

Dipti Savant| Jan 22, 2026, 08:09 PM IST

એક નાની ભૂલ અને જિંદગીભરનો પસ્તાવો...ગુજરાતના એક પ્રતિષ્ઠિત પરિવારમાં સર્જાયેલી આ ઘટનાએ સૌને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે. અકસ્માતે થયેલા ફાયરિંગે હસતા-રમતા પરિવારને વિખેરી નાખ્યો છે. સરકારી અધિકારી યશરાજ ગોહિલના હાથે થયેલા મિસ-ફાયરિંગમાં તેમના પત્નીનું મોત નીપજ્યું છે અને પત્નીના મોતના આઘાતમાં યશરાજે પણ પોતે આત્મહત્યા કરી લીધી છે. 

મળતી વિગતો અનુસાર, મેરીટાઈમ બોર્ડમાં ફરજ બજાવતા અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજ ગોહિલથી અકસ્માતે ફાયરિંગ થયું હતું. આ ફાયરિંગમાં ગોળી તેમના પત્ની રાજેશ્વરીબાને વાગતા તેમનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નિપજ્યું. આ ઘટનાએ સમાજને હચમચાવી દીધો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મૃતક યશરાજસિંહે અંતિમ વાત 108ના EMT પરેશ પટેલ સાથે કરી હતી. જેમાં અનેક હકીકતો સામે આવી છે. 

Trending news