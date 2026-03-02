યુદ્ધ વચ્ચે શેરબજારમાં ભૂકંપ : સેન્સેક્સમાં 1500 પોઈન્ટનો કડાકો, નિફ્ટી 450 પોઈન્ટ ગગડ્યું
મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે શેરબજારમાં ભૂકંપ આવ્યો છે. ભારતીય શેરબજારમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. આજે સોમવારે ખૂલતા બજારથી જ શેરમાર્કેટ આગબબૂલા થઈ રહ્યું છે. મધ્ય-પૂર્વમાં ચાલતા યુદ્ધના કારણે ભારતીય શેરબજારમાં ભૂકંપ આવ્યો છે. સેન્સેક્સમાં 1500 પોઈન્ટનો કડાકો, તો નિફ્ટી પણ 450 પોઈન્ટ સુધી ગગડ્યું. છે. રોકાણકારોના લાખો કરોડ રૂપિયા સ્વાહા થયા છે. તો આ તરફ સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. સોનાનો ભાવ વધીને 1.67 લાખ રૂપિયા થયો છે. તો ચાંદીનો નવો ભાવ વધીને 2.92 લાખ રૂપિયા થયો છે.