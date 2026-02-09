ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પહેલા સંદીપ કૌરની હત્યા કરી, પછી પ્રિન્સે પણ ભર્યું અંતિમ પગલું, ઘટના કેમેરામાં કેદ

Viral Raval | Feb 09, 2026, 04:10 PM IST

પંજાબના તરનતારન જિલ્લામાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. માઈ ભાગો લો કોલેજમાં એક વિદ્યાર્થીની હત્યા કરવામાં આવી. કોલેજના ક્લાસરૂમમાં જ વિદ્યાર્થીનીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાઈ. પ્રિન્સ નામના યુવકે સંદીપ કૌરને ગોળી મારીને હત્યા કરી નાખી. સંદીપ કૌરની હત્યા બાદ પ્રિન્સે પણ આપઘાત કરીને જીવ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પહેલા એવા સમાચાર હતા કે તેનું મોત થયું પરંતુ પછી પોલીસે જણાવ્યું કે તે હાલ ક્રિટિકલ અવસ્થામાં છે.  આ સમગ્ર ઘટના કમેરામાં કેદ થઈ ગઈ. જુઓ વીડિયો. 

