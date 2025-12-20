મહેસાણામાં જબરૂ થયું, આખે આખે ગામ કાગળ પર વેચાઈ ગયું? હચમચાવી દે તેવો કિસ્સો
તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે, જે ગામમાં લોકો રહેતા હોય, બાળકો ભણતા હોય, મંદિરની ઘંટડી વાગતી હોય અને છતાં, આખું ગામ જ કાગળ પર વેચાઈ જાય?...ન માની શકાય એવું, હચમચાવી દે એવું જમીન કૌભાંડ સામે આવ્યું છે મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના તરસનીયા ગામમાંથી...વડાવીના તરસનીયા પરામાં સર્વે નંબર 333ની આશરે 5.5 વીઘા જમીનમાં વર્ષોથી 500થી વધુ લોકો વસવાટ કરે છે. 1978થી અહીં પ્રાથમિક શાળા ચાલી રહી છે અને એક પ્રાચીન મહાદેવ મંદિર પણ સ્થિત છે. પણ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, અમદાવાદના બિલ્ડર મિલન પટેલે માત્ર કાગળ પર ખોટા દસ્તાવેજ બનાવી આ આખી જમીન વેચાણમાં બતાવી દીધી. આક્ષેપ છે કે બીજી જમીનના ફોટા, ખોટા સાક્ષીઓ અને નકલી વિગતો બતાવી આ કરોડોનું કૌભાંડ આચરાયું. પૂર્વ ધારાસભ્ય અને મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોરે આ સમગ્ર મામલામાં સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરીના અધિકારીઓ, મામલતદાર અને તલાટીની મિલીભગત હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. અંદાજે 20 થી 25 કરોડ રૂપિયાની આ કિંમતી જમીન હડપવાની પૂરુ ષડયંત્ર રચાઈ હોવાનો આરોપ છે. મામલો બહાર આવતા જ કડીના પ્રાંત અધિકારી એ.ડી. મિયાત્રા અને મામલતદાર માધવી પટેલની ટીમ હરકતમાં આવી. સર્વે નંબર 333 અંગે તાત્કાલિક સ્થળ તપાસ અને પંચનામાની કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવાઈ છે. ગ્રામજનો અને પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યએ સખત વિરોધ નોંધાવી વાંધા અરજીઓ પણ દાખલ કરી છે. તંત્રની ત્વરિત કાર્યવાહી બાદ આ જમીન શ્રીસરકાર દાખલ થવાની પ્રક્રિયામાં છે, જેના કારણે બિલ્ડર દ્વારા કરાયેલો વેચાણ દસ્તાવેજ રદ થવાની મજબૂત શક્યતા ઊભી થઈ છે. જાગૃત નાગરિકો અને તંત્રની સતર્કતાને કારણે કરોડોની સરકારી અને રહેણાંક જમીન ભૂમાફિયાઓના હાથમાં જતી બચી ગઈ હોય તેમ લાગી રહ્યું છે...