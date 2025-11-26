સુરતીઓ માટે ચિંતાજનક, સુરભી ડેરીના પનીર અંગે અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો
સુરત શહેરમાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનારા ભેળસેળિયાઓ પર આરોગ્ય વિભાગે તવાઈ બોલાવી છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં અલગ અલગ 3 રેડ પાડીને સુરભી ડેરીનું અંદાજે 754 કિલો પનીર જપ્ત કરાયુ હતુ. ત્યારે આરોગ્ય વિભાગની તપાસમાં આ પનીર નકલી હોવાનું સામે આવતા પ્રથમવાર કોઈ ડેરીમાલિક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે. લેબ રિપોર્ટમાં આ પનીરની ગુણવત્તા અત્યંત ખરાબ અને માનવ વપરાશ માટે અયોગ્ય હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું. આ રિપોર્ટના આધારે, શૈલેષ પટેલ વિરુદ્ધ ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.