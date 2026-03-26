જબરૂ કહેવાય! 2332 કિલો ડ્રગ્સ ઉંદરો ખાઈ ગયા અને ચોર ચોરી ગયા?
ખાખીની કસ્ટડીમાં નશાખોર ઉંદરો? ઉંદરો નશો કરી ગયા અને ચોર હાથ સાફ કરી ગયા? CAGના રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. 2332 કિલો ડ્રગ્સ ઉંદરો ખાઈ ગઆ અને ચોર ચોરી ગયા. પોલીસ કસ્ટડીમાં ડ્રગ્સ ઉંદરો ખાઈ ગયા અને ચોર ચોરી કરી ગયા. પોલીસ અધિકારીઓએ જ પોતાના ખુલાસામાં આવી વિગતો જણાવી છે. 12 વર્ષમાં 2332 કિલો ડ્રગ્સ ઉંદરો ખાઈ ગયા. કેગને પણ પોલીસ અધિકારીઓની નિયત પર શંકા ગઈ? બાર વર્ષમાં કુલ 6510.54 કિલો ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.