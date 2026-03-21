રાજકોટમાં હેર સલૂન ચલાવતા પ્રદીપે સુરતમાં યોગધામ બનાવી પાખંડ શરૂ કર્યું, ચોંકાવનારા ખુલાસા

Viral Raval | Mar 21, 2026, 11:58 AM IST

સુરતના યોગગુરુ કમ ઠગબાજ પ્રદીપની તપાસમાં થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા. કથિત યોગગુરુ પ્રદીપ ધોરણ 12 પાસ હોવાનું  સામે આવ્યું. કેન્સર અને હાર્ટ બ્લોકેજ જેવી બીમારીઓ મટાડવાનો દાવો કરતો હતો. યોગ ફાઉન્ડેશનના નામે લોકોની આસ્થાઓ સાથે રમત કરતો હતો. કામરેજના પારડી ખાતે યોગધામ બનાવીને પાખંડ શરૂ કર્યો હતો. કથિત યોગગુરુ પ્રદીપ અગાઉ રાજકોટમાં હેર સલૂન ચલાવતો હતો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો

Trending news