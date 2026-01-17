‘તમે આ કામ કરજો, તમારો વાળ પણ વાંકો નહીં થવા દઉં’, હુમલાખોર યુવાનના ખુલાસાથી ખળભળાટ
Junagadh News : જુનાગઢમાં આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર ફરી જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. જોકે, કાર્યકર્તાઓએ આ પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. આ બાદ જૂતુ ફેંકનાર શખ્સે કોના કહેવાથી આ રીતે હુમલો કર્યો તે અંગે ખુલાસો કર્યો છે.
જુનાગઢના માળિયા હાટીનાના ગડુ ગામે આપની સભામાં ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતુ ફેંકનાર શખ્સનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં હુમલાખોરનું નામ સબીર મીર હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે ભંડેરી ગામનો રહેવાસી છે. સબીર મીરે વીડિયોમાં સ્પષ્ટતા કરી કે તેણે કોના કહેવાથી આ કામ કર્યું હતું.
હુમલાખોરની સ્પષ્ટતા
ભંડુરીના રામજીભાઈ ભગાભાઈનો છોકરો મીત ને બીજા એક ભાઈ હતા ભરતભાઈ, બીજા એક ભાઈ પણ હતા. તેઓએ મને કહ્યું કે, તમારે આ એક કામ કરવાનું છે, તમારે તેને જૂતું મારવાનું છે. તમને પૈસા મળશે. પચા મળશે, પણ તમને અડધા કરાવી દઈશ. આ રીતે મને ઓફર ફેંકીને કરાવવા કહ્યું. ભંડેરીનો મીત કરીને છે. રામજીભાઈ ભગાભાઈનો છોકરો છે. બીજા બાપભાઈ રાજુભાઈ કરીને, ફોરવ્હીલ વાળા ભાઈ. ને બીજા આવ્યા હતા. એક ડ્રાઈવર ભાઈ, પોલીસનો છે તેવુ કહેતો હતો. મને માણાવદર ખાસ ફોરવ્હીલર ગાડી તેડવા આવી હતી. હું પ્રોગ્રામ કરુ છું, વગાડવાનું કરું છું. માણાવદર તેડી ગયા, અને જબરદસ્તી દારુ પાયો. મને લઈ ગયા હતા. માળિયા મને રાતે પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા. માળિયામાં મે ગોપાલભાઈ પર ચંપલનો છુટ્ટો ઘા કર્યો. એ બધુ મને કરાવનારા આ બધા નામ આપ્યા એ છે. મને પીવડાવીને બેસાડી દીધો, આ કામ કરાવ્યું.