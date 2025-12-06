ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગોપાલ ઈટાલિયા પર જાહેર સભામાં ફેંકાયુ જૂતું, કહ્યું-ભાજપ-કોંગ્રેસની મિલીભગત

Viral Raval | Dec 06, 2025, 11:48 AM IST

જામનગરમાં ગોપાલ ઈટાલિયા પર જાહેર સભામાં જૂતું ફેંકાયુ. ચાલુ ભાષણમાં એક વ્યક્તિએ જૂતાનો ઘા કર્યો. જો કે ત્યાં હાજર આપ કાર્યકરોએ જૂતું ફેંકનારને મેથીપાક ચખાડ્યો. અત્રે જણાવવાનું કે ગોપાલ ઈટાલિયાએ 2017માં તત્કાલિન ગૃહમંત્રી પર જૂતું ફેંક્યુ હતું. આ વખતે કોંગ્રેસ કાર્યકરે ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંક્યુ. જૂતું ફેંકાયા બાદ ગોપાલ ઈટાલિયાની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા. આ ભાજપ અને કોંગ્રેસની મિલીભગતથી થયું છે. ગોપાલ ઈટાલિયાએ ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. બીજી બાજુ હુમલો કરનારનું કહેવું છે કે પૂર્વ ગૃહમંત્રી પર થયેલા હુમલાનો બદલો વાળ્યાનો સંતોષ છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

