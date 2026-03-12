'અમારા જીવને જોખમ...' ભાગીને લગ્ન કર્યા બાદ સિંગર કિંજલ રબારીનો Video વાયરલ
ગુજરાતની લોકપ્રિય લોકગાયિકા કિંજલ રબારી ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. કિંજલ રબારીએ અશોક ચૌધરી સાથે લગ્ન કરતા વિવાદ સર્જાયો છે. કિંજલે ભાગીને આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કરતા આ મામલો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, લગ્ન બાદ કિંજલ રબારીએ પોતાનું અને પતિ અશોક ચૌધરીનું જીવન જોખમમાં હોવાનો દાવો કર્યો છે. આ કારણે તેણે પોલીસ પ્રોટેક્શનની માગ કરી છે. બીજી તરફ તેમના લગ્નને લઈને કેટલાક લોકો વિરોધ પણ કરી રહ્યા છે. કિંજલ રબારીનો આ મુદ્દે એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેમાં તેણે પોતાના નિર્ણય અંગે વાત કરી છે. હાલ સમગ્ર મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.