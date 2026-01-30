ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

આ મોંઘવારી મારી નાંખશે! સતત બીજા દિવસે સિંગતેલ-કપાસિયા તેલના ભાવમાં વધારો

Dipti Savant| Jan 30, 2026, 11:37 AM IST

રાજકોટમાં આજે ખૂલતા બજારે ફરીથી ખાદ્યતેલના ભાવમા ભડકો થયો છે. ખાદ્યતેલના ભાવમાં સતત બીજા દિવસે વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં રૂ. 10-10નો વધારો કરાયો છે. છેલ્લા 30 દિવસમાં સીંગતેલના ભાવમાં રૂ. 180નો વધારો કરવામાં થયો છે. આમ, નવા ભાવ સાથે સિંગતેલના ડબ્બાના ભાવ 2900 રૂ.ને પાર પહોચ્યો છે. તો કપાસિયા તેલના ડબ્બાના નવા ભાવ 2385 રૂપિયા નોંધાયા છે. ત્યારે ગુજરાતની જનતા માટે તેલનો ભાવ હવે અસહ્ય બની રહ્યો છે. સરકાર પણ તેલના ભાવ પર કોઈ અંકુશ મૂકી નથી રહ્યું. 

Trending news