ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સટોડિયાઓ સિંગતેલ મોંઘું બનાવ્યું, સિંગતેલનો ડબ્બો 120 રૂપિયા મોંઘો થયો
Dipti Savant
|
Jan 13, 2026, 02:30 PM IST
singtel ground nut oil price hike again in rajkot open market
00:34
u
કચ્છમાં આવ્યો ભૂકંપના આંચકો, 26 જાન્યુઆરીએ આવેલા ભૂકંપની યાદ તાજી થઈ!
00:39
u
પતંગ રસિયાઓ માટે સારા સમાચાર : ઉત્તરાયણ વિશે આવી ગઈ પવનની આગાહી
00:54
u
ગુજરાતના એક જિલ્લામાં આટલા બૂટલેગર વેચે છે દારૂ, પોલીસે જાહેર કરી યાદી
02:02
u
દાહોદ: પોલીસકર્મી જ દારૂની હેરાફેરી કરતા ઝડપાયા, 3 પોલીસકર્મીઓ સામે ગુનો નોંધાયો
01:10
u
બગદાણાના સેવક પર હુમલાનો મામલો, કોળી સમાજના આગેવાનોની ચીમકી
01:57
u
બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના કેસમાં મોટા અપડેટ
00:42
u
અમેરિકાએ એક લાખથી વધુ વિઝા રદ કર્યા, ભારતીયો પર સૌથી વધુ અસર
01:12
u
ઈસરોનો ઈતિહાસ રચાતા રચાતા અટકી ગયો, નવા વર્ષના પ્રથમ મિશનમાં જ સર્જાઈ ખામી, રોકેટ દિશા ભટક્યું
01:24
u
ગોપાલ ઈટાલિયાને મળવા ન દેતા મોરબીની આમ આદમી પાર્ટીની સભામાં હોબાળો
01:08
u
સુરત: ક્રિકેટ રમતા રમતા યુવક અચાનક ઢળી પડ્યો, અને આવ્યું મોત
Trending news
Top news today
આ રાજ્યોમાં મોંઘવારી સૌથી વધુ, શાકભાજી, કઠોળ, માસ, ઈંડા અને મસાલાના ભાવમાં થયો વધારો
ayush badoni
અર્શદીપ બહાર, આ ખેલાડીની એન્ટ્રી...બીજી વનડેમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11
Nose picking
શું નાકમાં આંગળી નાખવાથી નાક મોટું થઈ જાય છે? જાણો 'Nose Picking' થી શું થાય છે?
How many times can you withdraw money for free from SBI ATMs? SBI ATM rules
SBI ATM Rules: SBI ના ATM માંથી પૈસા ઉપાડવા પર હવે આટલો લાગશે ચાર્જ; જાણો નવો નિયમ
budget 2026
Budget 2026: નોકરિયાત વર્ગને થશે મોટો ફાયદો, 30 હજાર થઈ શકે છે ESICની લિમિટ, જાણો
Congress Government
માતા-પિતાનું ધ્યાન નહીં રાખો તો સરકાર કાપી લેશે પગાર, સીધા પેરન્ટ્સના ખાતામા જમા થશે
Merchant Navy
દેશ-દુનિયામાં ફરવાનો શોખ હોય તો મર્ચન્ટ નેવીમાં બનાવો કરિયર, મળશે લાખોનો પગાર
New Tata Punch Launched
આતુરતાનો અંત ! લોન્ચ થઈ નવી ટાટા પંચ... કિંમત છે બસ આટલી
Gujarat Highcourt
કેજરીવાલને મોટો ઝટકો! પીએમ મોદીની ડિગ્રી કેસમાં હવે ચાલશે માનહાનિનો કેસ, સંજયસિંહ સા
US Visa
અમેરિકાએ 100000 વિઝા કર્યા રદ, 8,000 વિદ્યાર્થીઓને ઝટકો: ટ્રમ્પના નિર્ણયની ભારતીયો..