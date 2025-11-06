ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાતમાં SIRની કામગીરી શરૂ, ભૂતિયા મતદારો પડશે ઉઘાડા, આ બાબતોનું રાખજો ધ્યાન, Video

Viral Raval | Nov 06, 2025, 09:32 AM IST

ગુજરાતની મતદારી યાદીને શુદ્ધ કરવા માટે બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ લોકોના ઘરે પહોંચવા લાગ્યા છે. અને લોકોને ગણતરી ફોર્મ આપીને મતદારોની ચકાસણી કરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. BLO 4 ડિસેમ્બર સુધીમાં 3 વખત તમારા ઘરે મતદાર યાદીની ચકાસણી કરવા માટે આવશે. ગુજરાતના દરેક મતદારની ચકાસણી થવાની છે. તમારા પરિવારમાં કોઈની ઉંમર 18 વર્ષની થઈ ગઈ હોય, અને મતદાર યાદીમાં નામ દાખલ ન હોય તો તેનું નામ દાખલ કરવાની કામગીરી પણ SIR અંતર્ગત જ થઈ જશે. BLO મતદારોની ચકાસણીની કામગીરી 4 ડિસેમ્બર સુધી ચાલવાની છે. ત્યારે SIRની કામગીરીની મહત્વની તારીખોની વાત કરીએ તો 4 ડિસેમ્બર 2025 સુધી BLO ઘરે ઘરે જઈને ફોર્મ આપશે અને ફોર્મ ભરાવશે. 9 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થશે. 

