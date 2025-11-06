ગુજરાતમાં SIRની કામગીરી શરૂ, ભૂતિયા મતદારો પડશે ઉઘાડા, આ બાબતોનું રાખજો ધ્યાન, Video
ગુજરાતની મતદારી યાદીને શુદ્ધ કરવા માટે બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ લોકોના ઘરે પહોંચવા લાગ્યા છે. અને લોકોને ગણતરી ફોર્મ આપીને મતદારોની ચકાસણી કરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. BLO 4 ડિસેમ્બર સુધીમાં 3 વખત તમારા ઘરે મતદાર યાદીની ચકાસણી કરવા માટે આવશે. ગુજરાતના દરેક મતદારની ચકાસણી થવાની છે. તમારા પરિવારમાં કોઈની ઉંમર 18 વર્ષની થઈ ગઈ હોય, અને મતદાર યાદીમાં નામ દાખલ ન હોય તો તેનું નામ દાખલ કરવાની કામગીરી પણ SIR અંતર્ગત જ થઈ જશે. BLO મતદારોની ચકાસણીની કામગીરી 4 ડિસેમ્બર સુધી ચાલવાની છે. ત્યારે SIRની કામગીરીની મહત્વની તારીખોની વાત કરીએ તો 4 ડિસેમ્બર 2025 સુધી BLO ઘરે ઘરે જઈને ફોર્મ આપશે અને ફોર્મ ભરાવશે. 9 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થશે.