ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ગુજરાતમાં પાણી પીવું કે નહિ? ગાંધીનગર બાદ હવે સુરતનું પાણી ટેસ્ટીંગમાં ફેલ સાબિત થયું
Dipti Savant
|
Jan 06, 2026, 12:52 PM IST
smart city surat drinking water sample fail in testing
More Videos
04:31
u
કોર્ટમાં માનવ આત્મઘાતી વિસ્ફોટ મૂક્યો છે : ગુજરાત 6 કોર્ટને RDXથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી
00:45
u
મૂળ ગુજરાતી પુલકીત દેસાઈને અમેરિકામાં મોટી જીત, ન્યુજર્સીના પાર્સિપની શહેરના મેયર બન્યા
04:16
u
ખેડૂતો માટે પડકાર બન્યો આ કુદરતનો ટ્રિપલ એટેક, તૈયાર પાક બરબાદીના આરે
01:08
u
કાંધલ જાડેજાનો પાવર : સરકારી અધિકારીને ફોન કરીને ખખડાવ્યા, Video થયો Viral
00:38
u
અંબાલાલ પટેલની નવી વોર્નિંગ, કમોસમી માવઠાનો બીજો રાઉન્ડ, ભરશિયાળે વરસાદ આવશે
01:56
u
સંસ્કારી નગરીમાં આ શું? વળી પાછો એક યુવક નશામાં કાર દોડાવતો ઝડપાયો
04:34
u
નિષ્ઠાવાન ગુજરાતી અધિકારીને પદ્ધતિસર ષડયંત્રમાં ફસાવવામાં આવ્યા, પાટીદાર નેતાઓનો દાવો
02:27
u
પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવા આજે કોંગ્રેસમાં જોડાશે
03:30
u
શિસ્ત માટે જાણીતા પક્ષમાં ભડકાની સ્થિતિ, વડોદરા ભાજપના ગઢમાં 'સબ સલામત' નથી
00:49
u
પાટીદાર સિંગર આરતીનું ગીત સાંભળી લોહી ઉકળી જાય, ‘કોઈ જોણતું નહોતું જોણીતા તે કર્યા’
Trending news
gandhinagar
જનતાને રોગચાળા વચ્ચે મૂકીને ગાંધીનગરના અધિકારી- પદાધિકારીઓ ક્રિકેટ રમવા ઉપડી ગયા
budget cars
અલ્ટો K10 નહીં...પરંતુ આ છે ભારતની સૌથી સસ્તી કાર, જાણો ટોપ 5 સસ્તી કારની યાદી
Early signs of liver damage
શરીરમાં આ લક્ષણ જોવા મળે તો સમજી જજો લિવર થઈ ગયું છે ખરાબ, તત્કાલ ડોક્ટર પાસે પહોંચો
8th Pay Commission
બેઝિક પગારમાં સમાયોજિત કરી ઝીરો થશે (DA)! જાણો કર્મચારીઓને કેટલો ફાયદો થશે
Bomb threat
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ : ગુજરાતના ચાર મોટા શહેરોમાં મળી બોમ્બની ધમકી
surat
ગુજરાત મોડલ નાપાસ! દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેરમાં ઇન્દોર જેવી સ્થિતિની ભીતિ, પાણીના 4659
Electric car
MG મોટર્સની આ ઇલેક્ટ્રિક કારે રચ્યો ઇતિહાસ ! 2025માં બની ભારતની નંબર-1 કાર
bangladesh
બાંગ્લાદેશમાં વધુ એક હિન્દુની હત્યા, 24 કલાકમાં બીજી હત્યા, 18 દિવસમાં 6 લોકોના મોત
NHIDCL Associate Recruitment 2026
સરકારી કંપનીમાં બમ્પર ભરતી ! ગ્રેજ્યુએટ માટે સોનેરી તક...80,000 સુધીનો છે માસિક પગાર
Gujarat politics
એક વર્ષમાં જ ભાજપને રામ રામ કરનાર આ દિગ્ગજ નેતા હવે કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરશે