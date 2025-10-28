VIDEO: સોલા સિવિલમાં ડોક્ટરની દાદાગીરીનો મામલો, મહિલા તબીબ વિરુદ્ધ આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા લેવાયો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
અમદાવાદ શહેરની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. મહિલા રેસિડન્ટ ડોક્ટરની દાદાગીરીનો વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર વાયુવેગે વાયરલ થયો. હરીશ ચાવડા નામના વ્યક્તિ તેમની દીકરીની સારવાર માટે ડોક્ટર પાસે પહોંચ્યા ત્યારે મહિલા તબીબે ચોખ્ખી ના પાડી અને ગેરવર્તણૂક કરી...વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે મહિલાએ હાથચાલાકી પણ કરી અને બૂમો પાડી દર્દીના ઈલાજ માટે ઈનકાર કર્યો હતો. આ ઘટના મામલે આરોગ્ય મંત્રી દ્વારા તપાસ હાથ ધરવા અને મહિલા તબીબ વિરુદ્ધ કડક પગલાઓ ભરવા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.