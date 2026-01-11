हिन्दी
સોમનાથ મંદિરનો શું છે ઈતિહાસ...? ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજો ક્યારે અને કોણે તોડ્યું મંદિર
Dipti Savant
|
Jan 11, 2026, 12:00 PM IST
somnath temple history who broke up and who rebuilt
02:55
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ : 108 અશ્વ સાથેની શોર્યયાત્રા નીકળી, ‘હર હર મોદી’ના નારા સાથે સોમનાથ ગુજી ઉઠ્યું
01:49
u
Somnath Swabhiman Parv : પીએમ મોદી ડમરું વગાડતા વગાડતા શૌર્ય યાત્રામાં જોડાયા
02:18
u
ભાવનગર: રંગોલી ચોકડી પાસે કારચાલકે ASKને ધક્કો માર્યો? મારામારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા
00:46
u
દાહોદ: સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા દાહોદમાં AAPમાં પડ્યું ભંગાણ, તાલુકા પ્રમુખનું રાજીનામું
00:55
u
અમદાવાદ શહેરમાં ચોરીની વિચિત્ર ઘટના : હિપ્નોટાઈઝ કરીને વૃદ્ધાને લૂંટી લેવાઈ
01:06
u
અરવલ્લી : યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે મહોત્સવનો પ્રારંભ, કિંજલ દવે રેલાવશે સૂર
05:33
u
ગુજરાતમાં વિકાસના નામે વિનાશ : રેલ લાઈનની કામગીરીથી લોકોના મકાન તૂટ્યા, તિરાડ પડી
00:30
u
મોરબી: 2 મનોદિવ્યાંગ મહિલા મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચરનારા હેવાનોને પોલીસે દબોચી લીધા
01:28
u
સડેલા બટાકા, વાસી ચણા... ગુજરાતના શહેરોમાં આ રીતે વેચાતી હતી ટેસ્ટી પાણીપુરી
01:30
u
આગામી 48 કલાકમાં ઠંડીનું જોર વધશે : હવામાનની નવી આગાહી
Trending news
india vs new zealand
મેચ શરૂ થવાના ગણતરીના કલાકો પહેલા મોટા સમાચાર,અચાનક આ ખેલાડીની ભારતીય ટીમમાં એન્ટ્રી
gujarat
સુરતથી અમદાવાદ હવે માત્ર અઢી કલાકમાં! ભરૂચ-કીમ એક્સપ્રેસ-વે ખુલ્લો મુકાતા ટ્રાફિકજામ
Somnath Swabhiman Parv
ગઝનીએ લૂંટેલાં એ દરવાજા કેમ સોમનાથમાં ફરી ન લગાવાયા? આજે ક્યા છે એ દરવાજા?
Business
મહિને 4,400 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ...મેચ્યોરિટી પર મળશે 16 લાખ, LICની આ છે શાનદાર સ્કીમ!
india vs new zealand
રિષભ પંત સહિત આ 4 ખેલાડી OUT... પ્રથમ વનડેમાં આવી હોઈ શકે છે ભારતીય ટીમની પ્લેઈંગ-11
X platform India
X પર હવે નહીં જોવા મળે અશ્લીલ કન્ટેન્ટ:સરકારની કડકાઈ બાદ 600થી વધુ એકાઉન્ટ્સ પર હંટર
surat
સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મોટી સફળતા: 14 રાજ્યોની પોલીસને હંફાવનાર ‘રહેમાન ડકૈત’ ઝડપાયો
CES 2026
ક્યારેય નથી જોઈ આવી ટેકનોલોજી! લોલીપોપમાં સોંગ, ભવિષ્ય બતાવશે અરીસો; આ ગેજેટ્સ જોઈને
Skin cancer
આવા ખીલ હોય શકે સ્કિન કેન્સરની શરુઆતનું લક્ષણ, લાંબો સમય ઈગ્નોર કરવાથી બગડશે હાલત
Somnath Swabhiman Parv
સોમનાથના પથ્થરો પણ કરે છે ગર્વભેર ગર્જના : 1000 વર્ષોના ઈતિહાસનો સાક્ષી છે આ શિલાલેખ