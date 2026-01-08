हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સોમનાથનું દેશના રાજકીય ઈતિહાસમાં કેટલું મહત્વ છે, જાણી લો
Dipti Savant
|
Jan 08, 2026, 10:05 PM IST
somnath temple importance in india political map
More Videos
02:28
u
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનો ભવ્ય આરંભ : સોમનાથ મંદિર પર થયેલા પ્રથમ હુમલાને 1 હજાર વર્ષ થયા
01:06
u
માઈભક્તો માટે ખાસ વ્યવસ્થા : ઘરે પહોંચશે અંબાજીનો પ્રસાદ અને માતાનો આશીર્વાદ
01:04
u
ગાંધીનગરથી મોટા સમાચાર : ટાઈફોઈડ બાદ શહેરમાં કોંગો ફીવરની એન્ટ્રી
00:54
u
ગુજરાતમાં ઠંડી વિશે હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી, ખાસ વીડિયો
00:49
u
એકાએક સિંહો આવી જતા ગીરના આ ગામના લોકોએ માંગ્યું સંરક્ષણ
06:48
u
વડોદરાના 5 ધારાસભ્યોનું દર્દ છલકાયું! ભાજપના જ રાજમાં અધિકારીઓ ગાંઠતા નથી તેવી ફરિયાદ કરી
21:03
u
લો બોલો! વડોદરામાં અધિકારીઓથી તો ધારાસભ્યો પોતે પીડિત, કાર્યવાહીની કરી માંગણી
01:15
u
રાજકોટથી સોમનાથની 4 દિવસ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડશે, Video
00:43
u
ડ્રગ્સ માફિયાએ સુરત પોલીસને આપી હતી ખુલ્લી ચેલેન્જ, કાન પકડીને માંગી માફી, Video
01:04
u
ઈજાગ્રસ્ત યુવકની વ્હારે આવ્યો કોળી સમાજ, સુરતથી ગાડીઓ લઈ બગદાણા જવા નીકળ્યા
Trending news
Petrol Diesel price
કેન્દ્રીય બજેટ 2026 પહેલા મોંઘુ થઈ શકે છે પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો લેટેસ્ટ રિપોર્ટ
gandhinagar
ગુજરાતનું પાટનગર રોગચાળાના ભરડામાં, ટાઈફોઈડ બાદ શહેરમાં બીજા રોગની એન્ટ્રી
Bhavnagar
અમારે આંદોલન કરવાની જરૂર નથી, એવા મતદારો તૈયાર કરીશું કે, અમારી ખુદની સરકાર બનાવીશું
Pakistan PM Shahbaz Sharif
શાહબાઝ શરીફની થશે ધરપકડ? જારી કરાયું અરેસ્ટ વોરંટ; શું થઈ રહ્યું છે પાકિસ્તાનમાં?
gujarat weather forecast
ગુજરાત પર આવી રહી છે મોટી આફત! કડકડતી ઠંડી બાદ ફરી માવઠાનું સંકટ, અંબાલાલે કરી આગાહી
pumpkin seeds
30 વર્ષ પછી દરેક મહિલાએ ખાવા જોઈએ પમ્પકીન સીડ્સ, રોજ 1 ચમચી બીજ ખાવાથી થશે આ 5 ફાયદા
Open Marriage
ઓપન મેરેજ એટલે શું ? શા માટે વધ્યું ઓપન મેરેજનું ચલણ, જાણો શા માટે કપલ કરે આવા લગ્ન?
Narmada
ગુજરાતમાં ચકચાર મચી જાય તેવી ઘટના : રાજપીપળાના બંધ મકાનમાંથી મળ્યા 40 વાઘના ચામડા અન
call forwarding fraud
કરોડો સ્માર્ટફોન યુઝર્સ માટે ગૃહ મંત્રાલયનું ભયાનક એલર્ટ, ફટાફટ ચેન્જ કરો આ સેટિંગ્સ
Gujarat politics
ભાજપના 5 ધારાસભ્યોનો લેટરબોમ્બ : ભાજપનું રાજ, છતાં ‘સરકારી અધિકારીઓ ગાંઠતા નથી’