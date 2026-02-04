16 વર્ષથી નાની વયના બાળકો માટે આ દેશનો મોટો નિર્ણય, સોશિયલ મીડિયા પર મૂક્યો પ્રતિબંધ
Spain's big decision for children's digital safety: બાળકોમાં વધતી જતી સોશિયલ મીડિયાની લત, હિંસા, અશ્લીલ કન્ટેન્ટ અને ડીપફેક જેવા જોખમો સામે રક્ષણ આપવા માટે આ પગલું લેવાયું છે. સ્પેન હવે અન્ય પાંચ દેશો સાથે "Coalition of the Digitally Willing" માં જોડાયું છે, જેથી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ પર કડક નિયમોનો અમલ કરાવી શકાય.
પ્રધાનમંત્રી પેડ્રો સાંજેઝની મહત્વની જાહેરાત, નવા કાયદાની લાક્ષણિકતાઓ...
સ્પેનના પ્રધાનમંત્રી પેડ્રો સાંજેઝે તાજેતરમાં આ અંગે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, બાળકોને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા આપવી એ સરકારની પ્રાથમિકતા છે. સરકાર આગામી સપ્તાહમાં જ આ માટે સંસદમાં નવું બિલ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. પ્લેટફોર્મ પર ઉંમરની ચકાસણી માટે કડક સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવશે. જો પ્લેટફોર્મ પર ગેરકાયદેસર કે નફરતભર્યું કન્ટેન્ટ પીરસવામાં આવશે, તો કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ્સ સામે વ્યક્તિગત ગુનો નોંધી જવાબદારી નક્કી કરાશે. સ્પેનનો આ કાયદો ઓસ્ટ્રેલિયાના મોડેલને અનુસરે છે અને યુરોપના સૌથી કડક કાયદાઓમાંથી એક બની શકે છે.