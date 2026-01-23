हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
આંખોમાં ફોકસ મારતી સફેદ લાઈટ ગાડીઓમાં રાખી તો ખેર નથી, આજથી થશે દંડ
Dipti Savant
|
Jan 23, 2026, 11:50 AM IST
special drive for high beam white headlight in vehicles in gujarat from today
More Videos
00:31
u
અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી: કચ્છ-મહેસાણા બાદ હવે રાજ્યના કયા વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વરસાદ?
09:06
u
'તમારાં બાળકોને બચાવી લો, 26મીએ તિરંગો ફરકાવશો તો...', અમદાવાદની કઈ કઈ 15 સ્કૂલોને મળી ધમકી?
00:59
u
બેંકનું કામ હોય તો આજે જ ફટાફટ પતાવી લેજો, 4 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, જાણો શું છે કારણ
03:07
u
અમદાવાદની શાળાઓને ફરી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી
04:35
u
શાબાશ! ગુજરાતમાં ભરવાડ સમાજની નવી પહેલ, નિયમો તોડ્યા તો આકરો દંડ ભરવા તૈયાર રહો
04:05
u
શું તાંબુ બનાવશે માલામાલ? સોના-ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચતા 'તાંબુ' બન્યું રોકાણકારોની પહેલી પસંદ; જુઓ Video
01:41
u
ગુજરાતમાં પ્રથમવાર શાસક પક્ષના નેતા સામે ગુજસીટોક, કુખ્યાત કુરેશી ગેંગ વિરુદ્ધ પોલીસે કરી લાલઆંખ; જુઓ Video
00:38
u
કાળજું કંપી ઉઠે તેવી ઘટના, સ્કૂલ બસના ડ્રાઈવરે 5 વર્ષના માસુમ સાથે કર્યું દુષ્કર્મ
02:07
u
ગુજરાતના 2 IAS અધિકારીઓની બદલીનો ગાંધીનગરથી આદેશ છુટ્યો
01:48
u
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાની એક નાની ભૂલ અને જિંદગીભરનો પસ્તાવો... ગુજરાતના એક પ્રતિષ્ઠિત પરિવારની ઘટનાએ સૌને સ્તબ્ધ કર્યા
Trending news
Ahmedabad
26મીએ તિરંગો ફરકાવશો તો ઉડાવી દઈશું : ગણતંત્ર દિવસ પહેલા ગુજરાતને મળી ધમકી
Gold rate
સોના-ચાંદીના ભાવ કઈ રીતે નક્કી થાય? ભારતમાં કોણ નક્કી કરે રેટ, 2026માં કેટલે પહોંચશે
Copper ETF
સોના-ચાંદીને હવે ભૂલી જજો…આ ધાતુ બનશે સૌથી મોટો ખજાનો, જાણો કઈ રીતે વધી છે ડિમાન્ડ?
accident
સુરત : નશામાં ધૂત સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝરે અકસ્માત કર્યો, લોકોએ રસ્તા પર જ મેથીપા
Infobeans Technologies Share Price
દરેક 1 શેર પર 3 બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત, 173% વધ્યો સ્મોલકેપ કંપનીનો નફો
NAVSARI VATAVARAN MAAR
ખેડૂતે હવે કરવુ તો કરવુ શું? કેરીના પાક પર કુદરતનો પ્રકોપ, બચ્યો છે માત્ર એક જ રસ્તો
t20 world cup 2026
T20 વિશ્વકપ 2026નો બહિષ્કાર બાંગ્લાદેશને પડશે ભારે, આટલા કરોડનું થશે નુકસાન
Bank Holiday Today
બેંકના કામ હોય તો આજે જ પતાવી દેજો: આવતીકાલથી સળંગ 4 દિવસ બેંકોમાં રહેશે રજા, જાણો
Edible Oil Price
કપાસ-મગફળીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત મોખરેના દાવા, છતાં સિંગતેલ-કપાસિયા તેલના ભાવમાં ભડકો
gujarat
બે માસૂમ બાળકો અને પતિ રાજકોટમા જુએ છે રાહ, લગ્ન બાદ પાકિસ્તાની મહિલા કરાંચીમાં ફસાઈ