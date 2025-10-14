ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

હડદડ ગામ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું, 85 લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ, ખેડૂતોના સમર્થનમાં આવી કોંગ્રેસ

Viral Raval | Oct 14, 2025, 09:50 AM IST

બોટાદ જિલ્લાના હડદડ ગામે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આયોજીત ખેડૂત મહાપંચાયત થયેલી હિંસક અથડામણ બાદ આજે અજંપાભરી શાંતિ જોવા મળી. હડદડ ગામામં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેામાં આવ્યો. તો પોલીસ પણ એકશનમાં આવી છે.. પોલીસ પર હુમલો કરવા ઉપરાંત સરકારી મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવાને લઈ AAPના નેતાઓ સહિત 85 લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે....તો કૉંગ્રેસ પણ હવે ખેડૂતોની સાથે આવી છે અને ખેડૂતો પર થયેલ અત્યાચાર અને ખોટા કેસને લઈ હવે કૉંગ્રેસ પણ આંદોલન કરશે તેવી કરવામાં આવી જાહેરાત. 

