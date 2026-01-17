ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ધારાસભ્ય અમિત શાહની લાંબી લડત બાદ મળી જીત, મુસ્તફાનો આલિશાન ગેરકાયદે બંગલો તોડી પાડ્યો

Viral Raval | Jan 17, 2026, 10:06 AM IST

અમિત શાહની લાંબી લડત બાદ આખરે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઝૂક્યું અને પાલડીની નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં કરાયેલા ગેરકાયદે બાંધકામને તોડી પાડ્યું. કરોડોના આલીશાન બંગલા પર AMCનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું. અશાંતધારા ભંગ બદલ કરાયેલી આ સૌથી મોટી કાર્યવાહી માનવામાં આવી રહી છે. પાલડી વિસ્તારમાં અશાંતધારો લાગુ હોવાથી કોઈ પણ મિલકતના વેચાણમાં કલેક્ટરને મંજૂરી લેવી પડે છે. ખાસ મિલકત ખરીદનાર બિન હિન્દુ હોય તો લાંબો મંજૂરી પ્રાથમિક્તા બની જાય છે. નૂતન સોસાયટીમાં નામાંકિત વ્યક્તિ મુસ્તફા માણેકચંદે અશાંતધારાનો ભંગ કરીને 9 બંગલા ખરીદી લીધા હતા. વર્ષ 2023માં ધારાસભ્ય અમિત શાહે કલેક્ટરને પત્ર લખીને આ મામલે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. અમિત શાહે મુખ્યમંત્રીથી લઈ AMC સુધી દરેક જગ્યાએ પત્રો લખીને લાંબી લડત ચલાવી હતી. કલેક્ટરને મુસ્તફા વિરુદ્ધ ઓર્ડર કરીને બંગલા મૂળ હિન્દુ માલિકને પરત કરવા આદેશ કર્યો હતો. પરંતુ મુસ્તફા તે બંગલા પરત કરતાં ન હતા...આખરે લાંબી લડત બાદ અમિત શાહની જીત થઈ અને ગેરકાયદે બાંધકામ પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું છે.    

