અલ્પેશ કથીરિયા નેતા છે કે કાયદાથી ઉપર બેઠેલો કોઈ ડોન?
પાટીદાર અનામત આંદોલનથી ચર્ચામાં આવેલા અને સુરતનું જાણીતું નામ. અલ્પેશ કથીરિયા. પરંતુ હવે સવાલ એ છે કે, કથીરિયા નેતા છે કે કાયદાથી ઉપર બેઠેલો કોઈ ડોન?. જાહેર રોડ પર એક વ્યક્તિને ગડદા-પાટ્ટુનો મારવામાં આવી રહ્યો છે. અને મારનાર કોઈ સામાન્ય માણસ નથી. પરંતુ રાજકીય ઓળખ ધરાવતા અલ્પેશ કથીરિયા છે. અલ્પેશ એકલો નથી. તેની સાથે તેના માણસો પણ છે...અને પોલીસ?...પોલીસ બસ મુકપ્રેક્ષક બનીને ઉભી છે. 2થી 3 પોલીસ PCR વાન હાજર હોવા છતાં...કથીરિયા ખુલ્લેઆમ માર મારી રહ્યો છે અને સૌથી ચોંકાવનારી વાત...માર માર્યા બાદ એ વ્યક્તિને પકડીને પોલીસ વાનમાં બેસાડી દેવામાં આવે છે. સવાલ એ છે કે, અલ્પેશ કથીરિયા કોણ છે?,,,શું તેઓ સુરતના પોલીસ કમિશનર છે? કે પછી કોઈ કાયદેસર અધિકારી?...કાયદો હાથમાં લેવાનો હક કથીરિયાને કોણે આપ્યો?...કોણે તેને જાહેર રોડ પર દાદાગીરી કરવાનો હક આપ્યો?. સમગ્ર ઘટના સુરતના સરથાણા વિસ્તારની છે...જ્યાં કથીરિયાના ભાઈએ પાટીદાર પાઘડીવાળા પતંગનો સ્ટોલ લગાવ્યો હતો...પતંગ ખરીદવા આવેલા ચંદ્રેશ ભાલિયા સાથે ભાવને લઈને બોલાચાલી થઈ અને થોડા જ સમયમાં અલ્પેશ કથીરિયા ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો...પછી જે બન્યું તે કાયદો અને લોકશાહી બંને માટે શરમજનક છે....