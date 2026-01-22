અનારને આગળ લાવવા પાછળ કારણ શું? 2027 માટે એક માસ્ટરસ્ટ્રોક! ખાસ જુઓ વિશેષ અહેવાલ
ખોડલધામ, લેઉવા પાટીદાર સમાજનું ધાર્મિક કેન્દ્ર, પરંતુ ગુજરાતના રાજકારણમાં એક પાવર સેન્ટર...આજ ખોડલધામે એવો નિર્ણય લીધો, જેને ગાંધીનગરથી લઈ દિલ્લી સુધી ગંભીરતાથી જોવામાં આવી રહ્યો છે. ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ અને ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબહેન પટેલના દીકરી અનાર પટેલને ખોડલધામની સંગઠન સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે..દેખાવમાં તો આ એક સામાજિક નિમણૂક છે, પરંતુ રાજનીતિમાં દેખાવ ઘણી વખત સાચો હોતો નથી. ખોડલધામમાં જે બને તેની ગૂંજ ગુજરાતના રાજકારણમાં સંભળાય છે...સૌરાષ્ટ્ર, લેઉવા પાટીદારોનો ગઢ...અને એ જ ગઢમાં ઉત્તર ગુજરાતના અનાર પટેલની એન્ટ્રી. સવાલ એ નથી કે અનાર પટેલ કોણ છે?, પરંતુ સવાલ એ છે કે અનારને આગળ લાવવા પાછળનું કારણ છે શું? રાજકીય ગલીઓમાં ચર્ચા છે કે આ માત્ર સોશિયલ એક્ટિવિટી નથી, આ એક સોફ્ટ પૉલિટિકલ લોન્ચ છે. કેટલાક આને 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીની શરૂઆત ગણાવી રહ્યા છે. કારણ કે રાજનીતિમાં એક વર્ષ પહેલાની એન્ટ્રી સામાન્ય રીતે આકસ્મિક હોતી નથી. અત્યાર સુધી ખોડલધામની સંગઠન સત્તા નરેશ પટેલ પાસે હતી, હવે એ જવાબદારી અનાર પટેલને સોંપાઈ છે...આ બદલાવ માત્ર ચહેરાનો નથી, આ બદલાવ સંદેશનો પણ માની શકાય તેમ છે. પરંતુ રાજકારણ જાણકારો કહે છે કે, દરેક મોટું નેતૃત્વ સેવાથી જ શરૂ થાય છે...આજે અનાર પટેલ સક્રિય રાજકારણમાં નથી, પરંતુ ખોડલધામે તેમને એવું પ્લેટફોર્મ આપી દીધું છે, જ્યાંથી રાજકારણ ખુદ ચાલીને આવે છે....અનાર પટેલ, માત્ર સંગઠન અધ્યક્ષ કે 2027 માટેનો એક અસરકારક નિર્ણય? ખોડલધામમાંથી શરૂ થયેલી આ હલચલ ગુજરાતના રાજકારણમાં નવા સમીકરણો ઊભા કરશે કે કેમ?, એ તો સમય બતાવશે, પરંતુ સંકેતો ઘણું બધી કહી જાય છે....