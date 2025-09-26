ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

'બનાસ'ના સાચા સેવક શંકર ચૌધરી, નવા સોપાનો સર કરી રહી છે બનાસ ડેરી, બાયોગેસ ડેરી પ્લાન્ટથી પશુપાલકોને આવક

Viral Raval | Sep 26, 2025, 10:12 AM IST

પશુપાલકોની અને પશુપાલકોના હિત માટે સ્થપાયેલી બનાસ ડેરી આજે અનેક સોપાનો સર કરી રહી છે. દૂધ ઉત્પાદનની વાત હોય કે પછી પશુપાલકોને ભાવ આપવાની...મજબૂત અને વિઝનરી નેતૃત્વને કારણે ડેરીએ સમગ્ર દેશમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન મેળવ્યું છે...બનાસ ડેરીના ચેરમેન તરીકે શંકરભાઈ ચૌધરીએ ચાર્જ સંભાળ્યો ત્યારથી ડેરી અનેક નવા પ્રોજક્ટો કાર્યરત થઈ રહ્યા છે અને તેનાથી પશુપાલકો અને શેરધારકોને મોટો ફાયદો થઈ રહ્યો છે. બનાસ ડેરીને ચેરમેન તરીકે શંકરભાઇ ચૌધરી વર્ષ 2016થી કાર્યરત છે. અને તેમના જ વિઝનરી નેતૃત્વના કારણે ડેરીનો ઝડપથી તમામ દિશામાં વિકાસ થઇ રહ્યો છે. જેનો સીધો લાભ ડેરીના સભાસદો અને તેની સાથે સંકળાયેલી દુધ મંડળીઓને થઇ રહ્યો છે. બનાસ ડેરી ફક્ત દૂધ ઉત્પાદકો પુરતી જ સક્રીય નથી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સૂચનાને ધ્યાને રાખી ચેરમેન શંકરભાઇ ચૌધરીએ ગાયોના છાણનો મહત્તમ ધંધાકીય ઉપયોગ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કર્યુ. જેના કારણે ગાયોના છાણમાંથી ઉત્પન્ન થતાં બાયોગેસને સીએનજી ગેસમાં પરિવર્તીત કરી તેનુ વેચાણ કરવાના અત્યંત મહત્વકાંશી પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ કર્યું. હવે આ પ્રોજેક્ટ હાલ પૂર્ણતાના આરે છે અને ટૂંક સમયમાં મંજૂરી મળતાં કોર્મશિયલ વેચાણ પણ શરૂ થશે. આ પ્રોજેક્ટની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠાના જ વડગામ તાલુકાના ભુખલા ગામે 11.40 વિધા જમીનમાં રૂપિયા 56 કરોડના ખર્ચે સુઝુકી કંપની સાથેના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ વિશાળ બાયોગેસ સીએનજી પ્લાન્ટ કાર્યરત કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં વડગામ તાલુકાના વિવિધ ગામોના 400થી વધુ પશુપાલકો દૈનિક પોતાના પશુઓના છાણને અહિં વિશેષ પ્લાન્ટમાં ઠલવી જાય છે, જેની કિંમત પણ તેઓને ડેરી દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આધુનિક પદ્ધતિથી પ્રોસેસ કરી આ છાણમાંથી બાયોગસ CNG અને જૈવિક ખાતર બનાવાવમાં આવે છે. જે અંગે બનાસડેરીના ચેરમેન શંકરભાઇ ચૌધરીએ વિસ્તૃત વાત કરી...

