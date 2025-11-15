ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાત મોડલની કોપી બિહારમાં પેસ્ટ થઈ! પાટીલે સ્ટ્રેટેજિક દબદબાથી ચમત્કાર કરી બતાવ્યો

Viral Raval | Nov 15, 2025, 09:49 AM IST

બિહારમાં NDAએ ફરી એકવાર પ્રચંડ જીત મેળવી. એવી જીત મળી કે જેની કલ્પના કદાચ કાર્યકરોએ નહીં કરી હોય. ભાજપ સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી બની અને ઐતિહાસિક બેઠકો મેળવી. સત્તા મેળવવાના મહાઠબંધનના સપના ચકનાચુર થઈ ગયા. સૌથી મોટી વાત એ છે કે કોંગ્રેસનો તો સાવ કરુણ રકાસ થઈ ગયો...બિહારમાં ભાજપની જીતના અનેક શિલ્પી છે, જેમાં એક નામ સી.આર.પાટીલનું પણ છે...એ પાટીલ જેણે ગુજરાત બહાર પણ પોતાનો દબદબો સ્થાપિત કર્યો છે. જુઓ બિહારના પરિણામ અને પાટીલના દબદબાનો આ ખાસ અહેવાલ....

