ભાજપના નેતાના શબ્દોએ રાજકારણમાં ભૂકંપ સર્જ્યો, કઈ દીકરીના નિહાપા લાગ્યા?
આ પોસ્ટ કરી છે ગુજકોમાસોલના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીની.. દિલીપ સંઘાણીએ સોશિયલ મીડિયામાં કરતા અનેક તર્ક વિતર્ક શરૂ થઈ ગયા, સાથે જ અમરેલીના રાજકારણમાં ભૂકંપ આવી ગયો, દિલીપ સંઘાણીએ પોતાના 3 શબ્દોની ટ્વીટમાં લખ્યુ કે 'દિકરીના નિહાપા લાગ્યા'.. ભાજપ નેતા અને સહકારી આગેવાન દિલીપ સંઘાણીની સૂચક પોસ્ટથી સૌરાષ્ટ્રનું રાજકારણ ગરમાયું છે. દિકરીના નિહાપા..... લાગ્યા ! આ શબ્દો કોના માટે હશે તે વિશે રાજકીય નેતાઓ અને કાર્યકરો વચ્ચે કાનાફૂસી શરૂ થઈ છે. સંઘાણીની ટ્વીટથી કઈ દીકરીના કોને નિહાપા લાગ્યા, તે વાતે જોર પકડ્યું છે. લોકો અવનવી વાતો કરી રહયા છે. અમરેલી જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ પ્રતાપ દૂધાતે દિલીપ સંઘાણીની પોસ્ટને પાયલ ગોટી વિવાદ સાથે જોડી દીધી છે. પ્રતાપ દૂધાતે કહ્યુ કે જ્યારે પાયલ ગોટી પર અત્યાચાર થયો હતો..ત્યારે આ લોકો માત્ર જોઈ રહ્યા હતા... જેમણે પાયલને હેરાન કર્યા...તેમને હવે કુદરત સજા આપી રહી છે...