શિક્ષકોના જીવની કિંમત શું SIRની એન્ટ્રી કરતાં પણ ઓછી છે? Watch Video

Viral Raval | Nov 22, 2025, 10:01 AM IST

ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું દેવળી ગામ, જ્યાં એક પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક અરવિંદ વાઢેરે પોતાના ઘરમાં ગળેફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું. સુસાઈડ નોટમાં પત્નીને સંબોધીને લખ્યું છે, પ્રિય પત્ની સંગીતા, મારાથી કોઈ પણ કાળે હવે SIRની કામગીરી થઈ શકે તેમ નથી. અને હું છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સતત થાક અને માનસિક તણાવ અનુભવુ છું. તું તારુ અને આપણા દીકરાનું ધ્યાન રાખજે. હું તમને બન્નેને ખુબ જ ચાહું છું, પણ હવે હું ખુબ જ મજબુર બની ગયો છું. અને મારી પાસે આ અંતિમ પગલું ભરવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. પ્રિય પત્ની સંગીતા, મારાથી કોઈ પણ કાળે હવે SIRની કામગીરી થઈ શકે તેમ નથી. અને હું છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સતત થાક અને માનસિક તણાવ અનુભવુ છું. તું તારુ અને આપણા દીકરાનું ધ્યાન રાખજે. હું તમને બન્નેને ખુબ જ ચાહું છું, પણ હવે હું ખુબ જ મજબુર બની ગયો છું. અને મારી પાસે આ અંતિમ પગલું ભરવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. મૃતકના પરિવારનો દાવો છે કે, મોડી રાત સુધી ફોન આવતા હતા, કામ પૂરું કરવા માટે દબાણ કરતું હતું અને શો-કોઝ નોટિસ આપવાની ધમકીઓથી અરવિંદ વાઢેર તણાવમાં હતા..

