ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ખાખીએ ઉતાર્યો ગુંડા ગોટીનો પાવર, પોલીસની સિંઘમ સ્ટાઈલ કામગીરી જોઈ લોકોમાં ખુશી
Viral Raval
|
Feb 17, 2026, 11:00 AM IST
Special report on chirag goti sargas by surat police
More Videos
આ કીર્તિ છે ક્યારેય ન સુધરે! પરંપરા તોડી, પોલીસકર્મીઓને ધમકાવ્યા, શું થશે કાર્યવાહી?
ફેબ્રુઆરીમાં મે મહિના જેવી ગરમી? અંબાલાલની આ આગાહી ચિંતાજનક
આગ ઓકતી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો ગુજરાતીઓ ! હવામાન વિભાગની તાપમાનમાં વધારાને લઈને આગાહી, જુઓ Video
ગુજરાતમાં માવઠાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી, જાણો કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ, જુઓ Video
ગરમી વધતા લીંબુ થયા મોંઘા, જાણો શું છે ભાવ સીધા બમણા થવાનું કારણ
માથાભારે ચિરાગ ગોટીની સાન ઠેકાણે આવી, સુરત પોલીસે ઢોલ નગારા સાથે વરઘોડો કાઢ્યો
ઉનાળો શરૂ થાય તે પહેલાં લીંબુના ભાવ આસમાને, 15 દિવસમાં બમણા થયા ભાવ
આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની 'બી ટીમ' તરીકે કામ કરે છે, કોંગ્રેસના નેતાનું મોટું નિવેદન
ગુજરાત વિધાનસભામાં ઉપાધ્યક્ષ બન્યા પૂર્ણેશ મોદી, કહ્યું- વિશ્વાસ મુકવા બદલ પાર્ટીનો આભાર
એક તો ચોરી ઉપરથી સીના ચોરી? કિર્તી પટેલે મહિલા PI સામે ડોળા ફાડી તોછડાઈભર્યું વર્તન કર્યું
Trending news
Ameesha Patel
બોલીવુડ અભિનેત્રી અમીષા પટેલ ભરાઈ! બિનજામીનપાત્ર વોરન્ટ જાહેર, જાણો શુ છે 2017નો કેસ
Surya Grahan 2026
આજે સાડા ચાર કલાક લાંબુ ચાલશે સૂર્યગ્રહણ, સટીક સમય અને સૂતક કાળ ખાસ જાણો
free government benefits India
સરકારની 7 સૌથી લાભદાયક યોજના, એક રૂપિયાના ખર્ચ વગર દરેક લોકો મેળવી શકે છે લાભ
Rajnath Singh BEL Bangalore
ભારત બનાવી રહ્યું છે એક એવું 'આકાશી' હથિયાર,આ ટેક્નોલોજીથી થરથર કાંપશે ચીન-પાકિસ્તાન
gujarat
રાજસ્થાનમાં સરપંચની ચૂંટણી જીતવા ઘાટલોડિયામાં ચોરી! અ'વાદમાં બે મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ
Gold rate
સોના અને ચાંદીના આજે પણ ભાવ ઘટી ગયા, મસમોટા ભાવ ઘટાડા બાદ કેટલે પહોંચ્યું સોનું?
gujarat
NRI પાસેથી પ્રોપર્ટી ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર: હવે TAN નંબરની ઝંઝટમાથી મળશે મુક્તિ
Muhammad Yunus
રાજીનામું આપ્યા બાદ મોહમ્મદ યુનુસે વળી પાછો સેવન સિસ્ટર્સનો રાગ આલાપ્યો
Sunetra Pawar
સુનેત્રા પવાર બનશે NCPના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, 26 ફેબ્રુઆરીએ થશે સત્તાવાર જાહેરાત
Sri Lanka vs Australia
શ્રીલંકાએ કર્યો કાંગારૂઓનો શિકાર, ઓસ્ટ્રેલિયા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર!