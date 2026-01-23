શાબાશ! ગુજરાતમાં ભરવાડ સમાજની નવી પહેલ, નિયમો તોડ્યા તો આકરો દંડ ભરવા તૈયાર રહો
ઠાકોર, પાટીદાર, ચૌધરી, જાગીરદાર રાજપૂત સમાજ બાદ હવે ભરવાડ સમાજે પણ તૈયાર કર્યું છે સામાજિક બંધારણ. મોરબીમાં આવેલ મચ્છુ માતાજીના મંદિરમાં એકત્ર થઈને ભરવાડ સમાજનું નવું બંધારણ તૈયાર કરાયું છે. જેમા નિયમોનો ભંગ કરનારને 5 લાખનો દંડ કરવાની જોગવાઈ કરાઈ છે.. વળી નિયમ તોડનારની માહિતી આપનારને 21 હજારનું ઈનામ આપીને સન્માનિત કરાશે. આજના સમયમાં વધતી મોંઘવારી વચ્ચે ખર્ચાઓમાં કાપ મુકવા સહિતના નિયમો ઘડવામાં આવ્યા છે. સમાજના બંધારણ મુજબ હવે દિકરા-દીકરીના ભણતર બાદ જ સગાઈ કરવાનો આગ્રહ રાખવો.. આ ઉપરાંત લગ્ન સમયે દીકરીના પિતા વધુમાં વધુ 6 તોલા સોનું જ આપી શકશે. આ સાથે આણુ પાથરવાની પ્રથા બંધ કરાઈ છે.. વળી શ્રીમંત પ્રસંગમાં પણ વધુમાં વધુ 1 તોલા સોનુ આપવાનો નિર્ણય કરાયો છે. હાલના સમયે ટ્રેન્ડમાં ચાલતા પ્રી-વેડિંગ શૂટ, હલ્દી રસમ, પગલા પાડવા જેવા ખોટા ખર્ચાના કાર્યક્રમો બંધ કરવા અપીલ કરાઈ છે. આવા અલગ અલગ કુલ 22 નિયમોની યાદી તૈયાર કરીને સમાજનું બંધારણ તૈયાર કરાયું છે. આ તરફ રબારી સમાજે પણ કમર કસી લીધી છે. આગામી 25 તારીખે ડીસામાં યોજાનારા રબારી સમાજના મહાસંમેલનમાં 50 હજારથી વધુ લોકો જોડાશે. જ્યાં રબારી સમાજ પોતાનું બંધારણ રજૂ કરશે.. હાલના સમયે સમાજમાં વધેલી મોંઘવારી અને ખોટા દૂષણને દૂર કરવા દરેક સમાજ એક બાદ એક પહેલ કરી રહ્યું છે.. જે આવકારદાયક પણ ગણાય.. કેમ કે આજના સમયે સોના-ચાંદીના ભાવ આસમાને છે. તેવા સમયે કોઈ પ્રસંગ કરવો એક પરિવાર માટે ઘણો આકરો બને છે. વળી અલગ અલગ રસમના નામે શરૂ થયેલા ટ્રેન્ડ પણ પરિવારોને મોંઘા પડી રહ્યા છે.. જેને ધ્યાને રાખીને હવે સમાજ એક બંધારણ તૈયાર કરીને તેનો ઉકેલ શોધી રહ્યું છે.