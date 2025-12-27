કચ્છમાં ગણતરીના કલાકોમાં 17 જેટલા ભૂકંપના આંચકા, ભૂસ્તર શાસ્ત્રીઓ ચોંક્યા! જાણો શું કહ્યું?
કચ્છ, ભૂકંપનું નામ આવતાની સાથે જ કંપારી છૂટી જાય એવો વિસ્તાર..2001ની વિનાશક યાદો હજુ ભૂલાઈ નથી, એવામાં ફરી એકવાર ધરતી ધ્રુજી ઉઠી. કચ્છના નોર્થ વાગડ પટ્ટામાં વહેલી સવારથી ભૂકંપના આંચકાઓનો સિલસિલો શરૂ થયો, 4.6ની તીવ્રતાથી ધરા ધ્રુજી અને ત્યારબાદ નાના-મોટા આફ્ટર શોકની લાઈન લાગી ગઈ..માત્ર સિસ્મોગ્રાફી મશીન નહીં પરંતુ લોકોના દિલમાં પણ ભૂકંપની લહેરો દોડી ગઈ...સવારથી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી 17 જેટલા આંચકા નોંધાયા. આ ભૂકંપની અનુભૂતિ રાપર નજીકના મોટા રણથી ભચાઉ તાલુકાના કાંઠા વિસ્તાર સુધીમાં થઈ.. સદનસીબે કોઈ જાનમાલની નુકસાની નથી થઈ. ભૂસ્તર શાસ્ત્રીઓ કહી રહ્યા છેકે, આફ્ટર શોકનો સિલસિલો મોટા ભૂકંપની શક્યતાને ટાળી રહ્યો છે, પરંતુ કચ્છ ભૂકંપ ઝોન પાંચમાં આવે છે, એટલે સતર્કતા જરૂરી છે...