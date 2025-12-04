ગુજરાતના ખેડૂતોની તનતોડ મહેનત પર કોણ પાણી ફેરવી રહ્યું છે?
રાજ્યના કૃષિ મંત્રી કહી રહ્યા છે કે, તમામ ખેડૂતોને ખાતર મળી જશે. સરકાર પાસે પુરતી માત્રામાં ખાતરનો સ્ટોક છે..મંત્રીજી નિવેદનબાજી તો કરી રહ્યા છે પરંતુ સત્ય તેનાથી સાવ વિપરીત છે. જો સરકાર પાસે પુરતી માત્રામાં ખાતર છે તો પછી આ લાઈનો કેમ?. કેમ જગતના તાતને લાઈનમાં લગાવ્યો છે?...કૃષિ મંત્રી વાઘાણી સાહેબ, જુઓ આ દ્રશ્યો....ખાતર માટે જગતનો તાત કેવો પરેશાન છે?.માવઠાના માર પછી રવિ સિઝનને સુધારવા માટે ગુજરાતના ખેડૂતો તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે. પરંતુ તેમની આ મહેનત પર પાણી ફેરવવાનું કામ નઘરોળ તંત્ર કરી રહ્યું છે. હા, જગતનો તાત વહેલી સવારથી લાઈનમાં ઉભો છે, પણ તેને મળી રહ્યું છે માત્ર નિરાશા. રાજ્યભરમાં ખાતર માટે લાંબી કતારો છે, પણ પુરતું ખાતર મળતું જ નથી. યુરિયા ન મળવાથી પાક મુરઝાઈ રહ્યો છે. પોતાના પાકને બચાવવા માટે ખેડૂતો મોડી રાતથી જ લાઈનમાં લાગી જાય છે. આ માત્ર બે જિલ્લાઓની વાત નથી, રાજ્યભરમાં આ જ સ્થિતિ છે. અને આ લાઈનો આજકાલની નહીં, છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ચાલી રહી છે. સરકારના દાવા એક બાજુ, અને ખેડૂતોની વાસ્તવિકતા બીજી બાજુ. એક તરફ રાજકીય ભરોસા, બીજી તરફ કતારોમાં ઉભેલો થાકેલો તાત...આ લાઈનો અને આક્રોશ કહે છે કે વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ છે. સરકારના વચનો વચ્ચે ખેડૂતોની ચિંતા વધી રહી છે. પ્રશ્ન એ છે કે આ અછત ક્યારે દૂર થશે?...