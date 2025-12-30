ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપની નવી ટીમ અને ટીમ લીડર જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે કેવા પડકાર....જુઓ આ રિપોર્ટ

Viral Raval | Dec 30, 2025, 09:34 AM IST

ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ આખરે પોતાની નવી ટીમ સાથે કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. બે દિવસ પહેલા ભાજપના વિવિધ હોદ્દેદારોની નિમણૂક બાદ હોદ્દેદારોએ ગાંધીનગર કમલમ ખાતે પદગ્રહણ કર્યા છે. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે વિશ્વકર્માને જવાબદારી મળ્યાં બાદ પ્રદેશ કક્ષાએ ટીમમાં મોટા ફેરફારો થયા છે. ત્યારે નવા હોદ્દેદારોએ નવા જોમ અને જુસ્સા સાથે કામગીરી કરવાનો સંકલ્પ લઈ લીધો છે. ગુજરાત ભાજપના નવા સુકાની જગદીશ વિશ્વકર્મા અને તેમની ટીમ માટે આ સમય 'કાંટાના તાજ' સમાન છે. ભલે ભાજપ પાસે પ્રચંડ બહુમતી હોય, પરંતુ સંગઠન ચલાવવું એક અઘરૂ કામ બની રહેશે. 

